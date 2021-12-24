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Пацієнтам з COVID будуть робити по два ПЛР-тести: в чому причина

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Київ, П'ятниця 24 грудня 2021 13:38
Пацієнтам з COVID будуть робити по два ПЛР-тести: в чому причина Фото: головний санітарний лікар Ігор Кузін (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Деякі пацієнти з COVID в Україні здаватимуть по два ПЛР-тести. Це необхідно для виявлення штаму коронавірусу "Омікрон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна для "Укрінформу".

За його словами, зразки будуть забиратися у пацієнтів з атиповим перебігом COVID - 19 - безсимптомні і надважкі випадки. І третя група - від тих, хто повернувся з-за кордону.

"Для того щоб більш фокусно і швидше приймати рішення саме по циркуляції "Омікрона" в Україні, ми вирішили трохи змінити підходи до лабораторної діагностики. Незабаром на рівень регіонів будуть поставлені спеціальні ПЛР тест-системи для визначення штаму "Дельта", - зазначив Кузін

Для вищевказаних категорій буде спочатку проводитися звичайне ПЛР-тестування для підтвердження діагнозу, а потім наступне ПЛР-дослідження - для підтвердження або спростування "Дельти".

"Якщо буде підтверджена "Дельта", то зразок не буде посилатися далі на секвенування, щоб ми не витрачали ані реагенти, ані час. Якщо "Дельта" не підтверджена, то такий зразок направляється на повне секвенування. Тобто, ми будемо виходити методом виключення і за рахунок цього будемо більш оперативно отримувати інформацію про циркуляцію штаму", - підкреслив Кузін.

Він зазначив, що обидва ПЛР-тестм будуть робити за один раз.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Омікрон" поширюється в основному серед невакцинованих.

А в Євросоюзі вже знайшли швидкий спосіб виявлення штаму "Омікрон".

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