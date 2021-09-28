З переходом у "жовту" зону кількість введення перших доз COVID-вакцини зросла майже на 25%
Фото: в Україні на 25% зріс показник вакцинації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Кількість введення перших доз вакцини від COVID-19 зросла майже на 25%. Показники різко збільшилися з моменту оголошення жовтого рівня епіднебезпеки 23 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ.
Так, за минулу добу вакциновані 119 378 людей. Одну дозу отримали 70 004 людини, повністю імунізовані - 49 374 людей.
Протягом доби працювали 896 мобільних бригад, 2 971 пункт щеплення, 344 центри вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 851 531 людину, з них отримали одну дозу - 6 851 529 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 5 508 212 людей.
Загалом проведено 12 359 741 щеплення.