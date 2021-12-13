Першу в світі смерть від "Омікрона" зафіксували в Британії
У Великобританії зафіксували першу смерть пацієнта зі штамом коронавірусу "Омікрон". Це перший у світі підтверджений летальний випадок він нового варіанту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Як заявив прем'єр Британії Борис Джонсон, зафіксовано першу смерть від "Омікрона".
"На жаль, " Омікрон" призводить до госпіталізації, і, на жаль, було підтверджено, що принаймні один пацієнт помер від "Омікрона", - зазначив він вчасно візиту в клініку на заході Лондона.
За його словами, "Омікрон" - це більш м'яка версія коронавірусу, яка дуже швидко поширюється.
Зазначимо, до цього Всесвітня організація охорони здоров'я заявляла, що досі не фіксували смерті у пацієнтів з "Омікроном".
Нагадаємо, раніше Британія підвищила рівень загрози через коронавірус з третього рівня до четвертого на тлі поширення штаму "Омікрон". Людей закликали носити маски у громадських місцях, регулярно робити безкоштовні тести на коронавірус та йти на самоізоляцію за наявності симптомів.
А у ВООЗ упевнені, що штам "Омікрон" може серйозно вплинути на перебіг пандемії.