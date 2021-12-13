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Першу в світі смерть від "Омікрона" зафіксували в Британії

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Лондон, Понеділок 13 грудня 2021 13:57
Першу в світі смерть від "Омікрона" зафіксували в Британії Фото: прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон (Pippa Fowles/No 10 Downing Street via Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

У Великобританії зафіксували першу смерть пацієнта зі штамом коронавірусу "Омікрон". Це перший у світі підтверджений летальний випадок він нового варіанту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як заявив прем'єр Британії Борис Джонсон, зафіксовано першу смерть від "Омікрона".

"На жаль, " Омікрон" призводить до госпіталізації, і, на жаль, було підтверджено, що принаймні один пацієнт помер від "Омікрона", - зазначив він вчасно візиту в клініку на заході Лондона.

За його словами, "Омікрон" - це більш м'яка версія коронавірусу, яка дуже швидко поширюється.

Зазначимо, до цього Всесвітня організація охорони здоров'я заявляла, що досі не фіксували смерті у пацієнтів з "Омікроном".

Нагадаємо, раніше Британія підвищила рівень загрози через коронавірус з третього рівня до четвертого на тлі поширення штаму "Омікрон". Людей закликали носити маски у громадських місцях, регулярно робити безкоштовні тести на коронавірус та йти на самоізоляцію за наявності симптомів.

А у ВООЗ упевнені, що штам "Омікрон" може серйозно вплинути на перебіг пандемії.

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