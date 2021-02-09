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Pfizer цього тижня подасть документи на реєстрацію вакцини в Україні

Новость на русском → Київ, Вівторок 09 лютого 2021 17:04
Pfizer цього тижня подасть документи на реєстрацію вакцини в Україні Фото: вакцина Pfizer (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, коли в Україні зареєструють COVID-вакцину, розроблену компаніями Pfizer та BioNTech. Очікується, що компанія Pfizer подасть документи на реєстрацію вже цього тижня.

Про це йшлося на форумі "Україна 30".

За словами Ляшка, планується, що компанія Pfizer подасть документи на реєстрацію своєї COVID-вакцини в Україні вже 11 лютого.

"Буквально в четвер ми очікуємо на подачу перших документів на реєстрацію вакцини в Україні. Це вакцина Pfizer. Вона повинна бути зареєстрована, бо в Україні ми дозволяємо використання лише зареєстрованих вакцин. А далі починається рутинний процес імунізації", - сказав він.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський провів розмову з главою компанії Pfizer Альбертом Бурлою. Глава Pfizer пообіцяв якнайшвидше доставити COVID-вакцину в Україну.

Як відомо, Україна має отримати COVID-вакцини від чотирьох виробників. Все що про них відомо, ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.

Додамо, компанія Pfizer планує вдвічі скоротити час випуску вакцини від коронавірусу, щоб пришвидшити постачання країнам.

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