Pfizer пообіцяла Зеленському якомога швидше доставити COVID-вакцину в Україну
Голова фармацевтичної корпорації Pfizer Альбер Бурла в розмові з українським президентом Володимиром Зеленським пообіцяв зробити все можливе для найскорішої доставки COVID-вакцини в Україну. Розмова відбулася сьогодні, 8 лютого.
Зеленський та Бурла обговорили питання щодо укладення контракту на постачання в Україну вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech у найкоротші терміни.
"Дякуємо, що зробили все можливе, щоб пришвидшити постачання вакцини Pfizer до України. Ми готові створити всі необхідні умови для використання вакцини", - сказав глава держави.
Президент також проінформував свого співрозмовника про плани щодо розгортання вакцинації від коронавірусу в Україні.
"Забезпечення вакцинації населення України безпечною сертифікованою вакциною є одним з наших пріоритетних завдань", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, Сполучені Штати вирішили надати Україні холодильник для зберігання COVID-вакцини. Це дозволить пришвидшити отримання вакцини Pfizer/BioNTech.
Крім того, у Міністерстві охорони здоров'я розповіли, від чого буде залежати дата початку вакцинації населення України від коронавірусу.