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Pfizer пообіцяла Зеленському якомога швидше доставити COVID-вакцину в Україну

Новость на русском → Київ, Понеділок 08 лютого 2021 20:03
Pfizer пообіцяла Зеленському якомога швидше доставити COVID-вакцину в Україну Фото: Альберт Бурла (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Голова фармацевтичної корпорації Pfizer Альбер Бурла в розмові з українським президентом Володимиром Зеленським пообіцяв зробити все можливе для найскорішої доставки COVID-вакцини в Україну. Розмова відбулася сьогодні, 8 лютого.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Зеленський та Бурла обговорили питання щодо укладення контракту на постачання в Україну вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech у найкоротші терміни.

"Дякуємо, що зробили все можливе, щоб пришвидшити постачання вакцини Pfizer до України. Ми готові створити всі необхідні умови для використання вакцини", - сказав глава держави.

Президент також проінформував свого співрозмовника про плани щодо розгортання вакцинації від коронавірусу в Україні.

"Забезпечення вакцинації населення України безпечною сертифікованою вакциною є одним з наших пріоритетних завдань", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Сполучені Штати вирішили надати Україні холодильник для зберігання COVID-вакцини. Це дозволить пришвидшити отримання вакцини Pfizer/BioNTech.

Крім того, у Міністерстві охорони здоров'я розповіли, від чого буде залежати дата початку вакцинації населення України від коронавірусу.

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