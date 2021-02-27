План вакцинації від коронавірусу: як записатися на щеплення

В Україні з 24 лютого запущена вакцинація від коронавірусу. Всі бажаючі зможуть самостійно записатися на щеплення декількома способами. Така можливість з'явиться у населення на початку березня.

Детально про організацію вакцинації, варіанти запису на щеплення - в матеріалі РБК-Україна.

Де можна подати заявку на вакцинацію

Українці зможуть записатися на отримання безкоштовного щеплення проти коронавірусу онлайн і в телефонному режимі вже наступного тижня.

Буде доступно кілька варіантів:

на порталі державних послуг "Дія" або в мобільному додатку "Дія";

за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-60-20-19;

у свого сімейного лікаря.

На підставі електронних заявок українців на порталі або в додатку "Дія" буде сформована "мапа попиту", яка допоможе оперативно розподіляти вакцину згідно з чергою.

Хто може записатися

Запис на безкоштовне щеплення буде відкрито для всіх українців, в тому числі для населення від 18 до 59 років поза пріоритетних груп.

Людей з категорій ризику (за віком, професією, станом здоров'я) будуть прищеплювати за Національним планом в першу чергу. Решту тих, хто записався, занесуть до електронної черги.

Громадян зі списку очікування можуть викликати на щеплення поза календарним планом, якщо залишаться вакцини після імунізації всіх осіб з пріоритетної групи.

Для безкоштовної вакцинації пацієнт повинен бути зареєстрований в Реєстрі електронної системи охорони здоров'я. В системі вже є дані про всі пацієнтів, які мають декларацію з сімейним лікарем, отримують медпрепарати за програмою "Доступні ліки".

Вакцинація є добровільною, але перед уколом необхідно заповнити заяву на згоду.

Фото: календарній план вакцинації для пріоритетних груп населення (moz.gov.ua)

Як записатися, якщо немає сімейного лікаря: які документи потрібні

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що для запису на щеплення не обов'язково мати декларацію з сімейним лікарем.

Для даної категорії громадян доступні способи подачі заявки онлайн або за телефоном. Після запису фахівці будуть координувати їх за місцем проживання до певного пункту вакцинації.

Для проходження вакцинації таким пацієнтам при собі необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код. Ці документи потрібні для внесення даних про особу в електронну систему охорони здоров'я.

Про дату і пункти щеплень сповіщатимуть додатково

Після запису на щеплення людині буде приходити підтвердження про реєстрацію, а потім, у міру просування черги, повідомлення про дату вакцинації і місце її проведення.

З початком вакцинації в Україні Міністерство охорони здоров'я також запускає комунікаційну кампанію.

Її мета - інформування про те, які групи населення можуть записуватися і вакцинуватися на даний момент, де можна зробити щеплення, хто проводить вакцинацію і т.д. Всі ці дані також будуть доступні на порталі про СOVID-19.

Реєстр вакцинації і списки на щеплення

Відомості про щеплення будуть зберігатися в реєстрі вакцинації. Він формується на базі eHealth - електронна система, яку використовують медичні установи (в ній ведуть реєстр пацієнтів сімейні лікарі).

Після отримання другої дози препарату (через 4-12 тижнів від першого уколу) дані внесуть в електронну картку пацієнта.

На старті іммунізаційної кампанії щеплення отримають українці з критичною небезпекою інфікування: медики COVID-госпіталів, військові ООС, мешканці та персонал будинків для людей похилого віку.

Списки на вакцинацію під час першого етапу складаються на рівні лікарень, обладміністрацій. Як повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, на щеплення від коронавірусу записалося 58 тисяч медиків.

Де будуть робити щеплення

Вакцинація від коронавірусу в Україні організовується двома способами. На першому етапі щеплення робитимуть мобільні бригади у виїзному режимі за узгодженими списками.

На наступних етапах почнуть працювати стаціонарні кабінети при амбулаторіях і Центрах первинної медико-санітарної допомоги. В них буде проходити вакцинація населення за попереднім записом, згідно з Національним планом.