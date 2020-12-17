План вакцинації українців від COVID-19 затвердять в найближчий тиждень, - Шмигаль

В Україні вже розроблено національний план вакцинації населення від коронавірусу. Затвердження цього плану вакцинації очікується в найближчий тиждень.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі "Велика онлайн-розмова НВ".

За словами глави уряду, вакцинація українського населення від коронавірусу почнеться, орієнтовно, у лютому 2021 року.

"Є національний план вакцинування. Як і багато інших країн, Україна його також має. Ми будемо його затверджувати в найближчий тиждень. Ми розуміємо, як ми будемо вакцинувати, кого ми будемо вакцинувати, практично розуміємо, коли будемо починати. Це лютий місяць", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, у Верховній раді зареєстрували постанову про національний план вакцинації українців від коронавірусу. Документ вже почав опрацьовувати профільний парламентський комітет.

Крім того, наступного тижня Міністерство охорони здоров'я України проведе тестування системи виклику пенсіонерів на щеплення від коронавірусу.

Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов нещодавно заявив, що вакцинація українців від коронавірусу може початися в лютому 2021 року.