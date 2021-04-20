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Платної COVID-вакцини в Україні до кінця року не буде. Ляшко пояснив чому

Новость на русском → Київ, Вівторок 20 квітня 2021 10:02
Платної COVID-вакцини в Україні до кінця року не буде. Ляшко пояснив чому Фото: головний санлікар Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що платної вакцини від коронавірусу в Україні в цьому році не буде. У світі зараз спостерігається дефіцит вакцин - їх випускають невеликими партіями.

Про це він заявив в ефірі "Сніданку з 1+1".

За його словами, в цьому році платна вакцина не є доцільною. Ляшко зазначив, що проблема не в тому, чи можна використовувати чи ні платну вакцину.

"Сьогодні всі виробники працюють з урядами країн. І уряди в бюджетах передбачили кошти для закупівлі вакцин для всіх груп людей. Україна також передбачила кошти для закупівлі необхідної кількості вакцин", - заявив Ляшко.

Він зазначив, що в світі дефіцит вакцин, а тому, якщо в Україні продають вакцину від коронавірусу - це кримінал, за це можна понести відповідальність.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що вакцина від COVID може з'явитися в українських аптеках ближче до літа.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна підготувати сучасну лабораторію для розробки вакцин.

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