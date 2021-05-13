Побічні реакції після вакцинації: Ляшко назвав кількість по кожному з препаратів 

Найбільша кількість побічних ефектів після вакцинації від коронавірусу зафіксована від препарату Covishield (AstraZeneca індійського виробництва). По цій вакцині надійшла одна тисяча повідомлень.

Він наголошує, що побічною реакцією вважається погіршення стану здоров’я впродовж місяця після вакцинації. Водночас, проводиться розслідування: чи це було внаслідок вакцинації чи це збіглося в часі з вакцинацією.

"По вакцині Covishield – одна тисяча повідомлень з усіх провакцинованих. По вакцині CoronaVac (китайського виробництва - ред.) – 7 повідомлень, по вакцині Pfizer – 7 повідомлень і по вакцині AstraZeneca (Південна Корея - ред.) – 177 повідомлень", – сказав Віктор Ляшко.

Він додав, що серед найпоширеніших реакцій на вакцинацію – біль у місці щеплення, почервоніння, алергічна реакція, головний біль, підвищення температури.