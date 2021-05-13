ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Побічні реакції після вакцинації: Ляшко назвав кількість по кожному з препаратів 

Новость на русском →
Четвер 13 травня 2021 10:41
Побічні реакції після вакцинації: Ляшко назвав кількість по кожному з препаратів  Фото: головний санлікар Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Найбільша кількість побічних ефектів після вакцинації від коронавірусу зафіксована від препарату Covishield (AstraZeneca індійського виробництва). По цій вакцині надійшла одна тисяча повідомлень.

Про це розповів головний санлікар Віктор Ляшко "Радіо Свобода".

Він наголошує, що побічною реакцією вважається погіршення стану здоров’я впродовж місяця після вакцинації. Водночас, проводиться розслідування: чи це було внаслідок вакцинації чи це збіглося в часі з вакцинацією.

"По вакцині Covishield – одна тисяча повідомлень з усіх провакцинованих. По вакцині CoronaVac (китайського виробництва - ред.) – 7 повідомлень, по вакцині Pfizer – 7 повідомлень і по вакцині AstraZeneca (Південна Корея - ред.) – 177 повідомлень", – сказав Віктор Ляшко.

Він додав, що серед найпоширеніших реакцій на вакцинацію – біль у місці щеплення, почервоніння, алергічна реакція, головний біль, підвищення температури.

РБК-Україна писало, що з початку вакцинації 901 107 людей отримали щеплення. Загалом завершили вакцинацію 3 828 українців.

Нагадаємо, Ляшко також закликає українців відмовитися від проведення тестів на антитіла до коронавірусу без гострої потреби. Винятком лише може бути рекомендація лікарів до проведення таких досліджень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Коронавірус вакцинація
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19