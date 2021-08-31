Підробити сертифікат про вакцинацію в "Дії" неможливо, - Мінцифри

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Купити ковід сертифікат". Як в Україні підробляють документи про вакцинацію" .

Процес підробки сертифікату про вакцинацію складний, але можливий на рівні медичних працівників, які заносять інформацію про вакцинацію в електронну систему.

"Якщо заплатити гроші лікарю, і він вам сертифікат підробить, то "Дія" його підтягне. Адже застосунок влаштований так, що показує дані з реєстрів. Ми не аналізуємо дані на правдивість, адже за це відповідають певні системи. Але купити сертифікат із занесенням у базу "Дії" не можна. "Дія" показує дані з електронної системи охорони здоров’я", - пояснив керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік.