Показники смертності від COVID в Україні втричі нижчі за європейські, - Ляшко
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні показники смертності від коронавірусу нижче європейських в три рази. За його словами, Україна на 11-му місці за показниками смертності серед країн з населенням понад 10 млн осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.
"Якщо враховувати кількість померлих на 100 тисяч населення з початку пандемії, показники України нижчі за середні в Європі, а серед країн з населенням понад 10 млн осіб ми на 11-му місці", - заявив міністр.
При цьому він додав, що поточні показники кількості померлих на 100 тисяч населення в Україні втричі менші за пікові значення, які вже пройшли великі європейські країни.
Нагадаємо, раніше керівник KSE Юрій Ганіченко заявив, що в Україні до кінця поточного року може бути до 92 тисяч смертей від коронавірусу.
Крім того, секретар РНБО Олексій Данилов прогнозує, що в Україні буде понад 1 тисяча смертей щодня.