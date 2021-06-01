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Польща з 7 червня почне COVID-вакцинацію дітей від 12 років

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Польща, Вівторок 01 червня 2021 15:29
Польща з 7 червня почне COVID-вакцинацію дітей від 12 років Фото: Польща з 7 червня почне COVID-вакцинацію дітей від 12 років (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

У Польщі з 7 червня пропонуватимуть щеплення проти COVID-19 дітям у віці 12-15 років. Також країна приєднується до схеми сертифікатів вакцинації ЄС для спрощення подорожей між країнами блоку під час пандемії.

Про заявили 1 червня польські міністри, передає Reuters.

У п'ятницю Європейська комісія дозволила вакцину Pfizer/BioNTech проти COVID-19 для використання у цій віковій групі після того, як Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило, що препарат є безпечним та ефективним для них.

"Завдяки рішенням Європейського агентства з лікарських засобів та рекомендаціям Медичної ради, ми прийняли рішення, що з 7 червня розпочнуться щеплення дітей у віці від 12 до 15 років. Це 2,5 мільйона учнів", - заявив міністр з питань вакцинації в Польщі Міхал Дворчик на прес-конференції.

Міністр охорони здоров'я Адам Недзельський також повідомив, що станом на вівторок Польща приєднується до програми COVID-сертифікатів Європейського Союзу, що має на меті полегшити подорожі у блоці. Це робить Польщу однією з перших семи країн, які приєдналися до програми, що офіційно розпочнеться 1 липня, зазначив міністр.

"Польща серед лідерів, які зможуть видавати ці сертифікати для користування своїми громадянами з 1 червня", - сказав Недзельський.

Нагадаємо, 1 червня сім країн Європейського Союзу почали видавати цифрові сертифікати вакцинації. Документ дозволить вільно переміщатися територією ЄС.

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