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Польща перепродасть Україні вакцину від COVID з коротким терміном придатності

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П'ятниця 13 серпня 2021 14:31
Польща перепродасть Україні вакцину від COVID з коротким терміном придатності Фото: заступник міністра охорони Здоров'я Польщі Вальдемар Фарба (flickr.com/senatrp)
Автор: Валерія Поліщук

Заступник міністра охорони здоров'я Польщі Вальдемар Краска заявив, що польський уряд перепродасть Україні 1,2 млн доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca. За його словами, у препарату буде короткий термін придатності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF FM.

"Ті вакцини, у яких короткий термін придатності, будуть перепродані в Україну. Вже в серпні ми передамо першу партію-понад 650 тисяч. Всього ми плануємо перепродати - 1,2 мільйона", - заявив заступник голови польського МОЗ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща передасть Україні 1,2 млн доз вакцини до жовтня.

У лютому ЄС дозволив Польщі провести процедуру перепродажу Україні вакцини від коронавірусу.

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