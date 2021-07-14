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Польща планує вакцинувати підлітків, але чекає дозволу ЄС

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Польща, Середа 14 липня 2021 20:45
Польща планує вакцинувати підлітків, але чекає дозволу ЄС Фото: Польща планує вакцинувати підлітків, але чекає дозволу ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Польща планує розпочати вакцинацію серед дітей віком до 12 років. Відповідне рішення розглядається задля попередження четвертої хвилі коронавірусу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Еswinoujscie.

За словами голови польського уряду Матеуша Моравецького, країна надасть можливість вакцинувати дітей віком до 12-ти років, якщо ЕМА та інші лікарські агентства це дозволять.

Речник переконаний у тому, що низький рівень вакцинування підвищує ризик виникнення четвертої хвилі коронавірусу на території Польщі. Зрештою, країна не планує забороняти невакцинованим людям заходити до приміщень ресторанів, чи торгових центрів, як це було зроблено у Франції. Польща й надалі концентруватиметься на нинішніх обмеженнях, які встановлені в державі.

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