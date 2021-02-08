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Польща отримала першу партію вакцини AstraZeneca, очікують мільйон доз

Новость на русском → Понеділок 08 лютого 2021 01:06
Польща отримала першу партію вакцини AstraZeneca, очікують мільйон доз Фото: вакцина (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Польща отримала першу партію вакцини фірми AstraZeneca. В країну надійшло 120 тисяч доз.

Про це повідомляє "Польське радіо".

За словами координатора вакцинації у Польщі Кароліни Пизяк-Ковальської, у вакцини AstraZeneca менша ефективність захисту від зараження. Натомість вона захищає від важкого перебігу COVID-19.

"Вона є надзвичайно ефективна в контексті блокування можливого розвитку ускладнень і важкого перебігу хвороби. Перевага векторних вакцин в тому, що вони викликають сильну імунну відповідь організму. Вистачить дати малу дозу цього препарату", - сказала Пизяк-Ковальська.

Очікується, що загалом до кінця лютого AstraZeneca доставить до Польщі мільйон доз вакцини.

Раніше повідомлялося, що Литва, Латвія та Естонія отримали перші партії вакцини AstraZeneca від коронавіруса.

РБК-Україна писало, що Румунія 7 лютого отримає першу партію вакцини AstraZeneca від коронавірусу.

Відомо, що всі країни Євросоюзу в лютому-березні отримають урізану кількість доз від AstraZeneca через труднощі у виробництві препарату.

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