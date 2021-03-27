У Польщі можуть ввести комендантську годину на тлі збільшення числа COVID-хворих
Уряд Польщі не виключає, що в країні можуть ввести комендантську годину. Зокрема, через те, що в Польщі істотно зросла кількість нових випадків захворювання на коронавірус.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський, передає RMF24.
"Ситуація критична. Ми розглядаємо різні сценарії - від оптимістичних до самих песимістичних. Якщо через тиждень-півтора ми не побачимо зміни тенденції (в захворюваності коронавірусом, - ред.), нам точно доведеться розглядати такий варіант", - зазначив міністр.
За словами глави МОЗ, у Сілезькому воєводстві, яке серед лідерів по швидкості поширення вірусу, починають підготовку для перевезення важких хворих у регіони, де лікарні завантажені менше.
Він зазначив, що пік третьої хвилі коронавірусу очікувано доведеться на Великдень.
Нагадаємо, 25 березня уряд Польщі прийняв рішення ввести додаткові обмеження. У Польщі заборонили роботу меблевих і будівельних магазинів. При цьому в торгових точках обмежать допустима кількість покупців на 100 квадратних метрів. У великих магазинах це буде один чоловік на кожні 20 квадратних метрів.
Крім того, 17 березня уряд Польщі вирішив знову ввести локдаун по всій країні. З 20 березня закрили театри, торгові центри, кінотеатри, готелі, басейни, та різні спортивні установи. Школи повинні повернутися на дистанційне навчання не раніше 9 квітня.