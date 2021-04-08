У Польщі обидві дози COVID-вакцини отримали понад 2 млн жителів

У Польщі з початку кампанії по вакцинації прищепили від коронавірусу понад 6,7 млн осіб. При цьому з них понад 2 млн осіб отримали обидві дози препарату.

Про це повідомляє PAP .

У цілому по Польщі зробили майже 6,8 млн щеплень від COVID-19.

За даними на 7 квітня, щеплення першою дозою вакцини отримали понад 4,7 млн жителів країни, а другою дозою - 2 082 707.

Нагадаємо, напередодні уряд Польщі прийняв рішення продовжити чинні в країні карантинні обмеження до 18 квітня. За словами міністра охорони здоров'я країни Адама Недзельського, на наступному тижні в статистиці вже повинні позначитися наслідки святкування Великодня.

Крім того, в Польщі за минулу добу підтвердили рекордна кількість смертей від коронавірусу - 954 летальних випадків. Також підтверджено 27 887 нових випадків зараження.