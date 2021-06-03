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У Польщі здійснили понад 20 млн щеплень проти COVID-19

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Польща, Четвер 03 червня 2021 12:57
У Польщі здійснили понад 20 млн щеплень проти COVID-19 Фото: вакцина Pfizer Biontech проти COVID-19 (Ivan Romano/Getty Images)
Автор: РБК-Україна

На сьогоднішній день у Польщі отримали щеплення від коронавірусу більш ніж 20,5 млн людей. З них повністю завершили вакцинацію понад 7,3 млн громадян.

Про це повідомив голова канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик на своїй сторінці у Twitter.

Відомо, що до цієї кількості входять люди, які отримали обидві дози вакцини Pfizer / BioNTech, Moderna або AstraZeneca, або одну необхідну дозу Johnson & Johnson (Janssen).

За словами голови канцелярії прем’єр-міністра, останнім часом темп вакцинації значно сповільнився. Якщо раніше було більше ніж 200 тисяч записів на щеплення в день, то наразі кількість не переважає й 130 тисяч. Він припускає, що причиною є те, що більшість людей, які хотіли вакцинуватися, вже зробили це.

"Ми щоденно переконуємо громадян, що вакцинуватися варто - це єдиний спосіб подолати пандемію", - підкреслив Дворчик.

Він запевнив громадян, що уряд не робитиме щеплення обов’язковим.

Нагадаємо, що у Польщі припустили зняття всіх обмежувальних заходів, які ввели в країні через пандемію коронавірусу.

Додамо, що в Польщі з 7 червня підліткам пропонуватимуть щеплення проти COVID-19.

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