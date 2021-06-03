У Польщі здійснили понад 20 млн щеплень проти COVID-19

На сьогоднішній день у Польщі отримали щеплення від коронавірусу більш ніж 20,5 млн людей. З них повністю завершили вакцинацію понад 7,3 млн громадян.

Про це повідомив голова канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик на своїй сторінці у Twitter.

Відомо, що до цієї кількості входять люди, які отримали обидві дози вакцини Pfizer / BioNTech, Moderna або AstraZeneca, або одну необхідну дозу Johnson & Johnson (Janssen).

За словами голови канцелярії прем’єр-міністра, останнім часом темп вакцинації значно сповільнився. Якщо раніше було більше ніж 200 тисяч записів на щеплення в день, то наразі кількість не переважає й 130 тисяч. Він припускає, що причиною є те, що більшість людей, які хотіли вакцинуватися, вже зробили це.

"Ми щоденно переконуємо громадян, що вакцинуватися варто - це єдиний спосіб подолати пандемію", - підкреслив Дворчик.

Він запевнив громадян, що уряд не робитиме щеплення обов’язковим.