У Польщі здійснили понад 20 млн щеплень проти COVID-19
На сьогоднішній день у Польщі отримали щеплення від коронавірусу більш ніж 20,5 млн людей. З них повністю завершили вакцинацію понад 7,3 млн громадян.
Про це повідомив голова канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик на своїй сторінці у Twitter.
Відомо, що до цієї кількості входять люди, які отримали обидві дози вакцини Pfizer / BioNTech, Moderna або AstraZeneca, або одну необхідну дозу Johnson & Johnson (Janssen).
За словами голови канцелярії прем’єр-міністра, останнім часом темп вакцинації значно сповільнився. Якщо раніше було більше ніж 200 тисяч записів на щеплення в день, то наразі кількість не переважає й 130 тисяч. Він припускає, що причиною є те, що більшість людей, які хотіли вакцинуватися, вже зробили це.
"Ми щоденно переконуємо громадян, що вакцинуватися варто - це єдиний спосіб подолати пандемію", - підкреслив Дворчик.
Він запевнив громадян, що уряд не робитиме щеплення обов’язковим.
Нагадаємо, що у Польщі припустили зняття всіх обмежувальних заходів, які ввели в країні через пандемію коронавірусу.
Додамо, що в Польщі з 7 червня підліткам пропонуватимуть щеплення проти COVID-19.