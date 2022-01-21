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У Польщі зафіксували рекордну кількість хворих COVID-19 за добу

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Польща, П'ятниця 21 січня 2022 12:59
У Польщі зафіксували рекордну кількість хворих COVID-19 за добу Фото: у Польщі зафіксували рекордну кількість хворих на COVID-19 (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

У Польщі за минулу добу зафіксували рекордну кількість випадків зараження COVID-19. Захворювання виявили у 36 665 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я Польща.

"Ми маємо 36 665 нових і підтверджених випадків зараження коронавірусом", - йдеться в повідомленні відомства.

Ще 248 пацієнтів з коронавірусом померли за останні 24 години. З них 67 осіб померло безпосередньо від COVID-19, ще 181 - від супутніх захворювань.

До цього найвищий показник захворюваності COVID - 19 за добу в Польщі був зафіксований 1 квітня 2021 року - 35253 випадки.

Всього з початку пандемії в країні заразилися 4 443 217 осіб, летальних випадків - 103 626

Нагадаємо, за добу 20 січня в Німеччині зареєстрували більше 140 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. Рекорд по захворюваності Країна б'є вже третій день поспіль.

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