Поляки проти вакцин з Росії і Китаю, - опитування

Більше число жителів Польщі виступили проти того, аби уряд купував вакцину від коронавірусу у Росії та Китаю. Про це говорять результати опитування, проведеного інститутом Pollster для видання "Super Express".

В результаті опитування з'ясувалося, що 81% проти того, аби уряд Польщі закуповував російську вакцину від коронавіруса. І лише 19% респондентів виступили на користь вакцини з Росії.

Що стосується китайської вакцини, проти її закупівлі висловилися 74% опитаних поляків. 26% опитаних були не проти цієї вакцини.

У свою чергу, вірусолог і професор Влодзімеж Гут заявив виданню, що обидві ці вакцини "відповідають міжнародним вимогам", а такий результат опитування він пояснив недовірою до Росії і гірким досвідом покупок неякісних товарів з Китаю.

Опитування серед поляків проводили 3-4 березня. В опитуванні взяли участь 1033 осіб.