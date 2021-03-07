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Поляки проти вакцин з Росії і Китаю, - опитування

Новость на русском → Польща, Неділя 07 березня 2021 07:45
Поляки проти вакцин з Росії і Китаю, - опитування Фото: вакцина (Guillermo Legaria/Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Більше число жителів Польщі виступили проти того, аби уряд купував вакцину від коронавірусу у Росії та Китаю. Про це говорять результати опитування, проведеного інститутом Pollster для видання "Super Express".

Про це повідомляє Polsat News.

В результаті опитування з'ясувалося, що 81% проти того, аби уряд Польщі закуповував російську вакцину від коронавіруса. І лише 19% респондентів виступили на користь вакцини з Росії.

Що стосується китайської вакцини, проти її закупівлі висловилися 74% опитаних поляків. 26% опитаних були не проти цієї вакцини.

У свою чергу, вірусолог і професор Влодзімеж Гут заявив виданню, що обидві ці вакцини "відповідають міжнародним вимогам", а такий результат опитування він пояснив недовірою до Росії і гірким досвідом покупок неякісних товарів з Китаю.

Опитування серед поляків проводили 3-4 березня. В опитуванні взяли участь 1033 осіб.

Нагадаємо, Польща відкриває тимчасові COVID-лікарні. В країні набирає обертів третя хвиля коронавіруса.

Також ми писали, що третю хвилю коронавіруса в Міністерстві охорони здоров'я Польщі пов'язують з поширенням "британського" штаму.

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