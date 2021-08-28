У Японії двоє людей померли після щеплень вакциною Moderna з домішками

В Японії двоє людей померли після щеплень вакциною Moderna від COVID-19. Вони були щеплені вакцинами з партій, які пізніше були припинені до використання після виявлення домішок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

За даними Міністерства охорони Здоров'я Японії, чоловіки у віці 30 років померли в цьому місяці протягом декількох днів після отримання другої дози препарату Moderna. Причина смерті досі з'ясовується.

Японія припинила використання 1,63 мільйона доз Moderna, відправлених у 863 центри вакцинації по всій країні, більш ніж через тиждень після того, як місцевий дистриб'ютор, Takeda Pharmaceutical, отримав повідомлення про домішки в деяких флаконах.

Уряд і Moderna заявили, що не було виявлено жодних проблем з безпекою або ефективністю, і призупинення було лише запобіжним заходом.

Передбачається, що забруднювач являє собою металеві частинки, повідомила Японська громадська телекомпанія NHK з посиланням на джерела в Міністерстві охорони здоров'я.