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У Японії через коронавірус госпіталізований член іноземної делегації на Олімпіаді

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П'ятниця 16 липня 2021 10:00
У Японії через коронавірус госпіталізований член іноземної делегації на Олімпіаді Фото: на Олімпійських іграх перша госпіталізація через коронавірус (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

В Японії госпіталізована член іноземної олімпійської делегації. Це перша госпіталізація через коронавірус на Олімпійських іграх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Член делегації Нігерії на Олімпійських іграх, у якого в четвер увечері в японському аеропорту Наріта підтвердили позитивний результат на коронавірус, був доставлений в токійську лікарню.

"У людини у віці 60 років були тільки легкі симптоми, але він був госпіталізований через похилий вік і раніше існуючих захворювань. Це була перша госпіталізація через COVID-19 відвідувача, пов'язаного з Олімпійськими іграми. Стать людини та інші подробиці не розголошуються", - пише видання.

Нагадаємо, учасницю Олімпіади в Токіо, представницю України в гребному слаломі Вікторію Ус відправили на самоізоляцію.

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