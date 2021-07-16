У Японії через коронавірус госпіталізований член іноземної делегації на Олімпіаді

В Японії госпіталізована член іноземної олімпійської делегації. Це перша госпіталізація через коронавірус на Олімпійських іграх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Член делегації Нігерії на Олімпійських іграх, у якого в четвер увечері в японському аеропорту Наріта підтвердили позитивний результат на коронавірус, був доставлений в токійську лікарню.

"У людини у віці 60 років були тільки легкі симптоми, але він був госпіталізований через похилий вік і раніше існуючих захворювань. Це була перша госпіталізація через COVID-19 відвідувача, пов'язаного з Олімпійськими іграми. Стать людини та інші подробиці не розголошуються", - пише видання.