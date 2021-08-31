В Японії виявили перший випадок коронавірусу "Дельта" нового типу
В Японія виявили перший випадок коронавірусу "Дельта" нового типу. Вірус об'єднує мутації "Дельта" і "Альфа" штамів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Japan times.
Медичний та стоматологічний університет в Токіо повідомив у понеділок, що в Японії був підтверджений перший випадок нового типу "Дельта"-штаму коронавірусу, що несе мутацію, аналогічну мутації "Альфа"-штаму.
За межами Японії зареєстровано всього вісім випадків цього підтипу "Дельта", але рівень його заразності залишається невідомим.
За інформацією університету, новий тип "Дельта"-штаму виявили у пацієнта в одній з лікарень цього місяця.
"Він ніс мутацію L452R, що спостерігається в "Дельта"-штамі, а також мутацію N501S, яка нагадує мутацію N501Y, що зустрічається в штамі "Альфа", - йдеться в повідомленні.
Оскільки у пацієнта не було записів про поїздки за кордон і він заразився вірусом в результаті контактів з населенням, університет вважає, що мутація N501S з високою ймовірністю сталася в Японії.
Нагадаємо, що у ПАР виявили новий штам коронавірусу. Вважається, що він більш заразний і стійкий.