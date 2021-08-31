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В Японії виявили перший випадок коронавірусу "Дельта" нового типу

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Японія, Вівторок 31 серпня 2021 06:50
В Японії виявили перший випадок коронавірусу "Дельта" нового типу Фото: в Японії виявили перший випадок коронавірусу" Дельта " нового типу (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Японія виявили перший випадок коронавірусу "Дельта" нового типу. Вірус об'єднує мутації "Дельта" і "Альфа" штамів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Japan times.

Медичний та стоматологічний університет в Токіо повідомив у понеділок, що в Японії був підтверджений перший випадок нового типу "Дельта"-штаму коронавірусу, що несе мутацію, аналогічну мутації "Альфа"-штаму.

За межами Японії зареєстровано всього вісім випадків цього підтипу "Дельта", але рівень його заразності залишається невідомим.

За інформацією університету, новий тип "Дельта"-штаму виявили у пацієнта в одній з лікарень цього місяця.

"Він ніс мутацію L452R, що спостерігається в "Дельта"-штамі, а також мутацію N501S, яка нагадує мутацію N501Y, що зустрічається в штамі "Альфа", - йдеться в повідомленні.

Оскільки у пацієнта не було записів про поїздки за кордон і він заразився вірусом в результаті контактів з населенням, університет вважає, що мутація N501S з високою ймовірністю сталася в Японії.

Нагадаємо, що у ПАР виявили новий штам коронавірусу. Вважається, що він більш заразний і стійкий.

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