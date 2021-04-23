В Японії схвалили використання препарату від артриту для лікування хворих COVID-19

Консультативна група при міністерстві охорони здоров'я Японії схвалила протизапальний препарат від ревматоїдного артриту Баріцітініб для лікування хворих COVID-19 . Компанія виробник подала заявку на його твердження в грудні 2020 року.

МОЗ Японії затвердив Баріцітініб в якості третього препарату для лікування хворих після Ремдесівіра і Дексаметазону. Цей препарат належить до групи протизапальних і знижує реакцію імунної системи на дію ферментів, що сприяють запаленню і появі пошкоджень суглобів у випадках ревматоїдного артриту.

З проханням дозволити препарат для використання в лікуванні хворих на коронавірус в грудні 2020 року до японського регулятора звернулася дочірня компанія Eli Lilly & Co.

Баріцітініб дозволений в США для лікування хворих COVID-19 в комбінації з Ремдесівіром. Препарат допомагає блокувати проникнення вірусу в клітини і знижує час відновлення і смертність в середніх і важких випадках.