В Японії заявили про стурбованість імператора можливим спалахом COVID через Олімпіаду
Японський імператор Нарухіто стурбований можливістю поширення коронавірусу на Олімпійських іграх в Токіо. Подібні побоювання висловлює й громадськість.
Про це повідомляє Kyodo News з посиланням на великого стюарда Імператорського двору (IHA) Ясухіко Нішімура.
"Його величність дуже стурбований поточною ситуацією із зараженням хворобою COVID-19. Я припускаю, що (імператор) стурбований тим, що, поки лунає занепокоєння серед громадськості, проведення (ігор) може призвести до поширення інфекції", - сказав Ясухіко Нішімура.
Нішімура уточнив, що "він не чув таких слів безпосередньо від його величності", але він так "відчуває", коли щодня розмовляє з імператором.
Занепокоєння щодо потенційних ризиків для здоров'я через проведення ігор під час пандемії залишається сильним серед населення Японії, попри неодноразові запевнення уряду та інших організаторів щодо безпечності Олімпійських ігор.
На Олімпійські ігри-2021 у Токіо допустять тільки глядачів з Японії. Обмеження будуть жорсткими і можуть бути відкоригованими в будь-яку мить.