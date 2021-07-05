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В Японії чекають нову хвилю COVID-19 перед Олімпіадою: вірус повертається в Токіо

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Японія, Понеділок 05 липня 2021 07:00
В Японії чекають нову хвилю COVID-19 перед Олімпіадою: вірус повертається в Токіо Фото: перед Олімпійськими іграми в Токіо очікують нову хвилю COVID-19 (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Перед проведенням Олімпійських ігор в Токіо очікують нову п'яту хвилю коронавірусу. Повідомляється, що число нових випадків COVID-19 зросло через поширення штаму "Дельта" і натовпів на вулицях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Japan times.

У четвер чиновники заявили, що кількість нових випадків неухильно зростає протягом понад трьох тижнів. Причиною називають великий пішохідний рух на вулицях японської столиці і поширення штаму "Дельта".

Ситуація починає нагадувати саме те, чого побоювалися організатори Олімпійських ігор.

"Вірус повертається до Токіо", - сказав головний радник уряду Токіо та директор Центру контролю та профілактики захворювань японського національного центру глобального охорони здоров'я та медицини Норіо Омагарі.

За його словами, є підстави вважати, що цей сплеск пошириться далі, ніж четверта хвиля і щоб зупинити захворюваність, доведеться вводити нові обмеження.

"Щоб не допустити подальшого поширення варіантів, вкрай важливо стримувати і скорочувати пішохідний рух", - зазначив чиновник.

Також очікується, що наступного тижня прем'єр-міністр Есіхіде Суга оголосить, чи будуть скасовані надзвичайні заходи в столиці 11 липня.

Видання зазначає, що в Токіо стали виявляти більше випадків зараження на коронавірус "Дельта". Також спостерігається стійке зростання пацієнтів з COVID-19, які потребують госпіталізації.

"В даний час незрозуміло, чому це відбувається, але вакцинація людей похилого віку та здатність варіантів COVID-19, які швидше поширюються серед молоді, можуть пояснити цю тенденцію", - сказав віце-президент Токійської медичної асоціації Масатака Інокучі.

Нагадаємо, Олімпійські ігри в Токіо можуть провести без глядачів. Це станеться, якщо кількість нових випадків буде збільшуватися.

Раніше повідомлялося, що в Японії поширюється Дельта-коронавірус. Його виявили у членів делегацій Олімпіади.

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