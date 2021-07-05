В Японії чекають нову хвилю COVID-19 перед Олімпіадою: вірус повертається в Токіо

Перед проведенням Олімпійських ігор в Токіо очікують нову п'яту хвилю коронавірусу. Повідомляється, що число нових випадків COVID-19 зросло через поширення штаму "Дельта" і натовпів на вулицях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Japan times.

Видання зазначає, що в Токіо стали виявляти більше випадків зараження на коронавірус "Дельта". Також

Вірус повертається до Токіо", - сказав головний радник уряду Токіо та директор Центру контролю та профілактики захворювань японського національного центру глобального охорони здоров'я та медицини Норіо Омагарі.

Нагадаємо, Олімпійські ігри в Токіо можуть провести без глядачів. Це станеться, якщо кількість нових випадків буде збільшуватися.

Раніше повідомлялося, що в Японії поширюється Дельта-коронавірус. Його виявили у членів делегацій Олімпіади.