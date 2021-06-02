Японія оголосила про початок масової вакцинації перед Олімпіадою
Японія оголосила про початок масової вакцинації від коронавірусу перед Олімпіадою. У країні планують вакцинувати 36 мільйонів людей похилого віку за два місяці.
Про це повідомляє Associated Press.
В Японії лікарі неодноразово заявляли, що проведення Олімпійських ігор-2021 може виявитися згубним для країни, оскільки вже зараз фіксують зростання захворюваності коронавірусом. Тому влада оголосила про те, що планує вакцинувати 36 мільйонів людей похилого віку до кінця липня.
Зараз в Японії вакцинують по 500 000 вакцин в день, але обіцяють, що це число збільшиться до мільйона.
"Використовуючи нову зброю, звану вакцинами, і приймаючи тверді превентивні заходи, цілком можливо безпечно провести Олімпіаду", - заявили в уряді.
Видання зазначає, що навіть якщо владі вдасться стримати обіцянку, то вакцинація закінчиться вже після початку Олімпіади. До того ж, 70% населення Японії все одно залишаться без щеплень. Таким чином вакцинація не врятує країну від загрози пандемії.
"Щеплення нинішніми темпами не допоможуть запобігти зараженню під час Олімпійських ігор. Олімпійські ігри можуть спровокувати глобальне поширення різних варіантів вірусу", - заявив голова Токійської медичної асоціації Харуо Одзакі.
Нагадаємо, на Олімпійські ігри в Японії можуть допустити глядачів. Для цього вони не повинні хворіти на коронавірус і бути щепленими.
Раніше повідомлялося, що в Японії може з'явитися" Олімпійський" штам коронавірусу. Новий варіант може з'явитися через те, що в Токіо з'їдуться спортсмени з усього світу.