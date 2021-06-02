Японія оголосила про початок масової вакцинації перед Олімпіадою

Японія оголосила про початок масової вакцинації від коронавірусу перед Олімпіадою. У країні планують вакцинувати 36 мільйонів людей похилого віку за два місяці.

В Японії лікарі неодноразово заявляли, що проведення Олімпійських ігор-2021 може виявитися згубним для країни, оскільки вже зараз фіксують зростання захворюваності коронавірусом. Тому влада оголосила про те, що планує вакцинувати 36 мільйонів людей похилого віку до кінця липня.

Зараз в Японії вакцинують по 500 000 вакцин в день, але обіцяють, що це число збільшиться до мільйона.

"Використовуючи нову зброю, звану вакцинами, і приймаючи тверді превентивні заходи, цілком можливо безпечно провести Олімпіаду", - заявили в уряді.

Видання зазначає, що навіть якщо владі вдасться стримати обіцянку, то вакцинація закінчиться вже після початку Олімпіади. До того ж, 70% населення Японії все одно залишаться без щеплень. Таким чином вакцинація не врятує країну від загрози пандемії.