Японія оголосила про початок масової вакцинації перед Олімпіадою

Японія оголосила про початок масової вакцинації від коронавірусу перед Олімпіадою. У країні планують вакцинувати 36 мільйонів людей похилого віку за два місяці.
Про це повідомляє Associated Press.
В Японії лікарі неодноразово заявляли, що проведення Олімпійських ігор-2021 може виявитися згубним для країни, оскільки вже зараз фіксують зростання захворюваності коронавірусом. Тому влада оголосила про те, що планує вакцинувати 36 мільйонів людей похилого віку до кінця липня.
Зараз в Японії вакцинують по 500 000 вакцин в день, але обіцяють, що це число збільшиться до мільйона.
"Використовуючи нову зброю, звану вакцинами, і приймаючи тверді превентивні заходи, цілком можливо безпечно провести Олімпіаду", - заявили в уряді.
Видання зазначає, що навіть якщо владі вдасться стримати обіцянку, то вакцинація закінчиться вже після початку Олімпіади. До того ж, 70% населення Японії все одно залишаться без щеплень. Таким чином вакцинація не врятує країну від загрози пандемії.
Нагадаємо, на Олімпійські ігри в Японії можуть допустити глядачів. Для цього вони не повинні хворіти на коронавірус і бути щепленими.
Раніше повідомлялося, що в Японії може з'явитися" Олімпійський" штам коронавірусу. Новий варіант може з'явитися через те, що в Токіо з'їдуться спортсмени з усього світу.