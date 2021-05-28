Японія продовжила режим НС через COVID до 20 червня в Токіо і восьми префектурах

Влада Японії прийняла рішення продовжити термін дії режиму надзвичайної ситуації (НС) через коронавірус в Токіо і восьми префектурах до 20 Червня. В уряді зазначили, що рівень захворюваності COVID-19 в країні не знижується менш ніж за два місяці до відкриття літніх Олімпійських ігор.

Про це заявив прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга, передає Reuters .

"Ми прийняли рішення продовжити режим НС в ряді префектур до 20 червня", - сказав японський прем'єр.

За його словами, режим НС продовжить діяти в Токіо, Осаці, Кіото, Хего, Фукуоці, Айті, Хіросімі, Окаямі і Хоккайдо.

Міністр економіки Японії Ясутоші Нісімура, який очолює заходи з боротьби з коронавірусом в країні, зазначив, що в Токіо і Осаці зросла кількість нових хворих. "Є побоювання, що інфекція буде продовжувати поширюватися", - уточнив він.

Спочатку планувалося, що режим НС буде скасований 31 Травня. Однак несприятлива епідемічна ситуація змусила владу Японії продовжити дію обмежувальних заходів.

Торкаючись теми літніх Олімпійських ігор, Суга зазначив, що влада Японії усвідомлює стурбованість населення, пов'язані з їх проведенням в умовах пандемії. Він пообіцяв зробити все необхідне для того, щоб провести безпечні та захищені спортивні змагання.