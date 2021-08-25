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Японія розширює режим надзвичайного стану через COVID-19

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Японія, Середа 25 серпня 2021 07:21
Японія розширює режим надзвичайного стану через COVID-19 Фото: Японія розширює надзвичайний стан (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Японія розширює режим надзвичайного стану через ситуацію з COVID-19. Обмеження торкнутися 8 префектур, включаючи Токіо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Japan times.

Режим надзвичайного стану торкнеться префектур Хоккайдо, Міягі, Гіфу, Аїті, Міє, Сига, Окаяма і Хіросіма. Він набуде чинності з п'ятниці, 27 серпня і триватиме до 12 вересня.

В умовах надзвичайного стану передбачена заборона на продаж алкоголю, і проведення караоке в ресторанах. Також їм потрібно обмежити роботу до 20: 00 години. Основні комерційні об'єкти, включаючи універмаги й торгові центри, вносять обмеження на кількість відвідувачів.

Прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга також закликав громадськість скоротити кількість поїздок в багатолюдні райони на 50%, а компаніям - відправити співробітників працювати з дому, щоб скоротити кількість пасажирів на 70% в транспорті.

Режим надзвичайного стану в Японії зараз діє в Токіо, а також в префектурах Ібаракі, Точігі, Гунма, Тіба, Сайтама, Канагава, Сідзуока, Кіото, Осака, Хіого, Фукуока і Окінава. Там обмеження ввели через проведення в столиці Паралімпійських ігор.

Нагадаємо, що перед Паралімпіадою в Японії зафіксували рекорд по захворюваності коронавірусом. За добу захворіли понад 23 тисячі жителів.

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