Японія розширює режим надзвичайного стану через COVID-19
Японія розширює режим надзвичайного стану через ситуацію з COVID-19. Обмеження торкнутися 8 префектур, включаючи Токіо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Japan times.
Режим надзвичайного стану торкнеться префектур Хоккайдо, Міягі, Гіфу, Аїті, Міє, Сига, Окаяма і Хіросіма. Він набуде чинності з п'ятниці, 27 серпня і триватиме до 12 вересня.
В умовах надзвичайного стану передбачена заборона на продаж алкоголю, і проведення караоке в ресторанах. Також їм потрібно обмежити роботу до 20: 00 години. Основні комерційні об'єкти, включаючи універмаги й торгові центри, вносять обмеження на кількість відвідувачів.
Прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга також закликав громадськість скоротити кількість поїздок в багатолюдні райони на 50%, а компаніям - відправити співробітників працювати з дому, щоб скоротити кількість пасажирів на 70% в транспорті.
Режим надзвичайного стану в Японії зараз діє в Токіо, а також в префектурах Ібаракі, Точігі, Гунма, Тіба, Сайтама, Канагава, Сідзуока, Кіото, Осака, Хіого, Фукуока і Окінава. Там обмеження ввели через проведення в столиці Паралімпійських ігор.
Нагадаємо, що перед Паралімпіадою в Японії зафіксували рекорд по захворюваності коронавірусом. За добу захворіли понад 23 тисячі жителів.