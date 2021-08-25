Японія розширює режим надзвичайного стану через COVID-19

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Japan times.

Режим надзвичайного стану торкнеться префектур Хоккайдо, Міягі, Гіфу, Аїті, Міє, Сига, Окаяма і Хіросіма. Він набуде чинності з п'ятниці, 27 серпня і триватиме до 12 вересня.

В умовах надзвичайного стану передбачена заборона на продаж алкоголю, і проведення караоке в ресторанах. Також їм потрібно обмежити роботу до 20: 00 години. Основні комерційні об'єкти, включаючи універмаги й торгові центри, вносять обмеження на кількість відвідувачів.

Прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга також закликав громадськість скоротити кількість поїздок в багатолюдні райони на 50%, а компаніям - відправити співробітників працювати з дому, щоб скоротити кількість пасажирів на 70% в транспорті.