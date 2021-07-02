Японія посилить контроль на Олімпійських іграх через поширення штаму " Дельта"

Відомо, що шість осіб з делегацій прибули до Японії, будучи зараженими Дельта-мутацією коронавірусу.

Два випадки були підтверджені серед олімпійської збірної Уганди. Чотири інших випадки були виявлені у делегації з Франції в лютому, у представників Єгипту в квітні, у Шрі-Ланки - в травні, а у представників Гани - в червні.

Тренер з Уганди отримав позитивний результат на COVID-19 по прибуттю і був ізольований від решти групи з дев'яти осіб. Однак захворів ще один член команди, але пізніше.

Масахіса Сато, депутат верхньої палати повідомив, що команда з Уганди летіла на тому ж літаку, що і близько 80 осіб з Катару. Він висловив стурбованість з приводу затримки з ізоляцією людей, які контактували з інфікованими та сказав, що потрібно контролювати всі рейси.

В результаті уряд заявив, що спортсмени та інші особи, які прибувають для участі в іграх з країн, які вважаються найбільш постраждалими від спалаху Дельта-варіанту, будуть піддані більш суворому нагляду до прибуття і в перші дні відразу після цього. Також було запропоновано посилити заходи проти COVID-19 в правилах прийому спортсменів з-за кордону для тренувань.

Уряд просить міста ізолювати людей, які контактували з людьми з COVID-19 відразу після прибуття, і щоб цих людей доставили на тренувальні бази окремо.