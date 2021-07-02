Японія посилить контроль на Олімпійських іграх через поширення штаму " Дельта"
Влада Японії посилить контроль на Олімпійських іграх-2021, які пройдуть в Токіо. Стало відомо про випадки зараження коронавірусом "Дельта" серед представників Олімпійських делегацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The japan times.
Відомо, що шість осіб з делегацій прибули до Японії, будучи зараженими Дельта-мутацією коронавірусу.
Два випадки були підтверджені серед олімпійської збірної Уганди. Чотири інших випадки були виявлені у делегації з Франції в лютому, у представників Єгипту в квітні, у Шрі-Ланки - в травні, а у представників Гани - в червні.
Тренер з Уганди отримав позитивний результат на COVID-19 по прибуттю і був ізольований від решти групи з дев'яти осіб. Однак захворів ще один член команди, але пізніше.
Масахіса Сато, депутат верхньої палати повідомив, що команда з Уганди летіла на тому ж літаку, що і близько 80 осіб з Катару. Він висловив стурбованість з приводу затримки з ізоляцією людей, які контактували з інфікованими та сказав, що потрібно контролювати всі рейси.
В результаті уряд заявив, що спортсмени та інші особи, які прибувають для участі в іграх з країн, які вважаються найбільш постраждалими від спалаху Дельта-варіанту, будуть піддані більш суворому нагляду до прибуття і в перші дні відразу після цього. Також було запропоновано посилити заходи проти COVID-19 в правилах прийому спортсменів з-за кордону для тренувань.
Уряд просить міста ізолювати людей, які контактували з людьми з COVID-19 відразу після прибуття, і щоб цих людей доставили на тренувальні бази окремо.
У випадку, якщо тренувальна база знаходиться в п'яти або більше годинах їзди на автобусі, влада вимагатиме, щоб контактуючі особи залишалися в готелях поруч з аеропортом. Також люди з позитивним тестом на коронавірус повинні будуть самоізолюватися індивідуально. Їм не дозволять продовжувати тренування, поки тест не покаже негативний результат.
Нагадаємо, на Олімпійські ігри допустять тільки місцевих уболівальників. Також вирішили посилити правила.
Раніше повідомлялося, що в Токіо не буде місць, для спільного перегляду Олімпійських ігор. Це роблять, щоб уникнути спалахів коронавірусу.