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Японія посилить контроль на Олімпійських іграх через поширення штаму " Дельта"

Автор: Наталья Скороход

Влада Японії посилить контроль на Олімпійських іграх-2021, які пройдуть в Токіо. Стало відомо про випадки зараження коронавірусом "Дельта" серед представників Олімпійських делегацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The japan times.

Відомо, що шість осіб з делегацій прибули до Японії, будучи зараженими Дельта-мутацією коронавірусу.

висловив стурбованість з приводу затримки з ізоляцією людей, які контактували з інфікованими та сказав, що потрібно контролювати всі рейси.

В результаті

Нагадаємо, на Олімпійські ігри допустять тільки місцевих уболівальників. Також вирішили посилити правила.

Раніше повідомлялося, що в Токіо не буде місць, для спільного перегляду Олімпійських ігор. Це роблять, щоб уникнути спалахів коронавірусу.

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Олімпіада