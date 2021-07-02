Японія посилить контроль на Олімпійських іграх через поширення штаму " Дельта"

Влада Японії посилить контроль на Олімпійських іграх-2021, які пройдуть в Токіо. Стало відомо про випадки зараження коронавірусом "Дельта" серед представників Олімпійських делегацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The japan times.
Відомо, що шість осіб з делегацій прибули до Японії, будучи зараженими Дельта-мутацією коронавірусу.
висловив стурбованість з приводу затримки з ізоляцією людей, які контактували з інфікованими та сказав, що потрібно контролювати всі рейси.
В результаті
Нагадаємо, на Олімпійські ігри допустять тільки місцевих уболівальників. Також вирішили посилити правила.
Раніше повідомлялося, що в Токіо не буде місць, для спільного перегляду Олімпійських ігор. Це роблять, щоб уникнути спалахів коронавірусу.