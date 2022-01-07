Японія вводить надзвичайні заходи по боротьбі з COVID в трьох префектурах

Уряд Японії планує оголосити надзвичайний стан у трьох префектурах через зростання захворюваності коронавірусом у цих регіонах. Про це заявив прем'єр-міністр країни Фуміо Кісіда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Japan times .

За словами прем'єр-міністра, надзвичайний стан може бути введений в префектурах Окінава, Ямагуті і Хіросіма відповідно до прохання їх губернаторів.

Кісіда заявив, що уряд прийме остаточне рішення в п'ятницю після консультації з експертами. Надзвичайний стан діятиме з неділі по 31 січня, якщо воно набуде чинності.

"Ми прийшли до висновку, що ми повинні проконсультуватися (з консультативною групою експертів) про застосування більш суворих заходів для запобігання поширенню вірусу в запитуваних областях", - сказав Кісіда.

Квазі-надзвичайний стан дозволяє місцевим губернаторам вводити більш суворі антивірусні заходи та вимагати від закладів громадського харчування скоротити їх години роботи.

Також наголошується, що в одному з цих регіонів зафіксовано поширення штаму "Омікрон" на військових базах США. Кісіда зазначив, що доручив міністру закордонних справ Йосімасу Хаяші закликати США вжити суворіших заходів проти коронавірусу на військових об'єктах США в Японії.