ru ua
Пт, 07 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Японія вводить надзвичайні заходи по боротьбі з COVID в трьох префектурах

Новость на русском →
Японія, П'ятниця 07 січня 2022 06:00
Японія вводить надзвичайні заходи по боротьбі з COVID в трьох префектурах Фото: Японія оголошує надзвичайний стан у трьох префектурах (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Уряд Японії планує оголосити надзвичайний стан у трьох префектурах через зростання захворюваності коронавірусом у цих регіонах. Про це заявив прем'єр-міністр країни Фуміо Кісіда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Japan times.

За словами прем'єр-міністра, надзвичайний стан може бути введений в префектурах Окінава, Ямагуті і Хіросіма відповідно до прохання їх губернаторів.

Кісіда заявив, що уряд прийме остаточне рішення в п'ятницю після консультації з експертами. Надзвичайний стан діятиме з неділі по 31 січня, якщо воно набуде чинності.

"Ми прийшли до висновку, що ми повинні проконсультуватися (з консультативною групою експертів) про застосування більш суворих заходів для запобігання поширенню вірусу в запитуваних областях", - сказав Кісіда.

Квазі-надзвичайний стан дозволяє місцевим губернаторам вводити більш суворі антивірусні заходи та вимагати від закладів громадського харчування скоротити їх години роботи.

Також наголошується, що в одному з цих регіонів зафіксовано поширення штаму "Омікрон" на військових базах США. Кісіда зазначив, що доручив міністру закордонних справ Йосімасу Хаяші закликати США вжити суворіших заходів проти коронавірусу на військових об'єктах США в Японії.

У префектурі Окінава знаходиться основна частина військових об'єктів США в Японії. Там заявили про рекордні 981 нове зараження. Спалах коронавірусу був підтверджений в таборі морської піхоти США.

Нагадаємо, що в Японії розробляю нову вакцину від коронавірусу. Очікується, що вона дозволить людям довічно захиститися від COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус Карантин
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус