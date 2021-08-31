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"Пора колотися". Мер Івано-Франківська пригрозив звільненням співробітникам за відмову від вакцинації

Новость на русском →
Вівторок 31 серпня 2021 14:48
"Пора колотися". Мер Івано-Франківська пригрозив звільненням співробітникам за відмову від вакцинації Фото: мер Івано-Франківська Руслан Марцінків (facebook.com/Руслан Марцінків)
Автор: Инна Собора

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що всі працівники міської ради мають бути вакциновані. В іншому випадку їх буде звільнено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Марцінківа в Facebook.

"Пора колотися. Працівники виконавчого комітету міськради мають бути 100% вакциновані!.. Даю два тижні", - написав мер Івано-Франківська.

При цьому він наголосив, що єдиною "відмазкою" при відмові від реєстрації може бути довідка лікаря, який підтверджує протипоказання.

"Подобається-не подобається, ми є приклад для всіх. Не хочете вакцинуватися - заяву на звільнення. Інакше буде депреміювання і скорочення", - пригрозив Марцінків.

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