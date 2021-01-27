Порошенко: ми домоглися виділення з бюджету Києва 140 млн грн для закупівлі COVID-вакцини 

З бюджету Києва виділять додатково кошти для закупівлі вакцини від коронавірусу. Сума фінансування становитиме 140 млн грн.

Про це повідомила голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко під час брифінгу в офісі партії "Європейська солідарність".

"Вже сьогоднішнє засідання постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики показує, що вимоги "Європейської солідарності" (щодо змін у бюджет міста на 2021 рік, - ред.) були обґрунтовані. І вже сьогодні на Комісії ми голосували за зміни та збільшення коштів у розмірі 140 мільйонів гривень на фінансування міської цільової програми "Здоров’я киян" для того, щоб найближчим часом місто могло закупити вакцини та провести імунізацію киян від коронавірусу", - зазначила Марина Порошенко.

Вона також звернулася до представників органів місцевого самоврядування із закликом за прикладом Києва вжити заходів для забезпечення вакцинації у своїх адміністративних одиницях, оскільки сподіватися на центральну владу не доводиться.

"Я закликаю й інші місцеві ради, керівництво регіонів та обласних центрів також не чекати від центральної влади, коли вони почнуть дійсно професійну якісну, послідовну боротьбу з епідемією коронавірусу в Україні. А допомагати своєму населенню на місцевому рівні, тому що найцінніше, що ми маємо в Україні - це наші громадяни, і ми маємо захищати їх, берегти їхнє здоров’я і життя", - додала Марина Порошенко.

Порошенко також нагадала, що командою "ЄС" з перших днів роботи Київради 9-го скликання, у грудні 2020 року було проведено аудит. За його результатами було знайдено 422 мільйони гривень, які спрямували на забезпечення лікарень, які лікують хворих на COVID-19, необхідними медикаментами.

"Було внесено пропозицію щодо додаткового фінансування з київського бюджету лікарів і медичного персоналу, які лікують хворих на коронавірус. І завдяки таким ініціативам було знайдено додатково 1,6 мільярда гривень до бюджету 2021 року. Завдяки цьому вже з січня київські лікарі будуть отримувати додатково по 5 тисяч гривень до своєї заробітної плати, медичні сестри - 4 тисячі гривень, і молодший медичний персонал - 2 тисячі гривень", - додала Марина Порошенко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що з лютого в Україні має початися вакцинація від коронавірусу. На першому етапі щеплення отримають групи ризику.

Згідно з планом уряду, до кінця 2022 року безкоштовно вакцинують не менше 50% населення. При цьому також буде можливість зробити щеплення за власні кошти.