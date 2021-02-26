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Посол України в ЄС не виключає реєстрації російської вакцини в Євросоюзі

Новость на русском → Київ, П'ятниця 26 лютого 2021 15:10
Посол України в ЄС не виключає реєстрації російської вакцини в Євросоюзі Фото: Микола Точицький (facebook com UkraineEUMission)
Автор: Анастасія Рокитна

Представник України при Європейському Союзі Микола Точицький не виключає, що російську вакцину від коронавірусу - Sputnik V - можуть зареєструвати в Євросоюзі. Хоча, за його словами, у цьому препараті 20% - лікувальні речовини, а 80% - дезінформація.

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Лівий берег".

Він зазначив, що раніше голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, перебуваючи у Москві, висловив сподівання, що ЄС невдовзі зареєструє російську вакцину.

"Не виключаю цього (реєстрації вакцини в ЄС , - ред.)... Тим не менш, якщо ця вакцина пройде сертифікацію у ЄС, а в Угорщині вже видали дозвіл на її застосування, то я не бачу підстав для того, щоб Євросоюз відмовився від реєстрації препарату із РФ”, - сказав Точицький.

Він зазначив, що для України головним арбітром у цій ситуації має залишатися ВООЗ.

Нагадаємо, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн здивована стратегією Росії щодо вакцинації від COVID. Зокрема, чому Росія пропонує свою вакцину "Супутник V", коли в самій країні недостатньо вакцинованих.

Раніше стало відомо, що Єврокомісія може обговорити питання централізованої закупівлі російської вакцини від коронавірусу. Для цього необхідно, щоб з відповідною ініціативою виступили країни Євросоюзу.

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