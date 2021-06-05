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"Постійний потік людей": у п'яти містах Полтавської області запрацювали центри вакцинації

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Субота 05 червня 2021 10:41
"Постійний потік людей": у п'яти містах Полтавської області запрацювали центри вакцинації Фото: у Полтавській області окрилися центри вакцинації (pl.gov.ua)
Автор: Инна Собора

У Полтавській області вранці відкрилися центри вакцинації від коронавірусу. Вони запрацювали відразу в п'яти містах.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова.

Центри вакцинації відкрилися вчасно, як і було заплановано. Потік людей там постійний.

"Ми планували їх відкрити о 9 ранку, але через те, що була дуже велика кількість бажаючих вакцинуватися, ми відкрили їх трохи раніше. П'ять центрів працюють по всій області - Полтава, Кременчук, Лубни, Миргород, Горішні Плавні", - розповів прес-секретар Максим Ковальов.

За його словами, центри в Полтаві та Кременчуці можуть зробити мінімум по тисячі щеплень за день. Центри в інших містах - по 300 за день. Вакцинують китайським препаратом CoronaVac.

"Люди стоять у чергах з дотриманням дистанцій. На вході їм роблять температурний скринінг. Вони проходять в зал очікування, далі йдуть на реєстрацію, заповнюють згоду. Далі йдуть в кабінет щеплення. Працюють окремі кабінети щеплення для чоловіків і жінок", - додали в прес-службі Синєгубова.

Що стосується Полтави, там великий потік людей. Через це центр вакцинації запрацював на пів години раніше.

"Працюють шість столів для вакцинації, і вони постійно всі зайняті. Постійно люди підходять. На одну людину три хвилини приблизно. Людей дуже багато", - додав Ковальов.

Як відомо, Полтавська область першою в Україні запустила центри вакцинації не тільки в обласних центрах, а й в інших містах регіону.

Фото: вакцинація в Полтаві (pl.gov.ua)

РБК-Україна писало, що на цих вихідних центри вакцинації працюватимуть у Києві, Одесі, Львові, Тернополі, Полтаві та Рівному.

Нагадаємо, на минулих вихідних центри вакцинації були відриті в Києві, Львові та Одесі. За вихідні там прищепилися майже 5 тисяч громадян.

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