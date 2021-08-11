ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Не підвищує ризик викидню: в США закликали вагітних вакцинуватися

Новость на русском →
США , Середа 11 серпня 2021 20:57
Не підвищує ризик викидню: в США закликали вагітних вакцинуватися Фото: в США вагітних жінок закликають вакцинуватися проти коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Центри з контролю та профілактики захворювань в США (CDC) закликають жінок при надії вакцинуватися проти коронавірусу. Відповідно до старих й нових даних спостереження, щеплення не впливає на ризик викидню.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами керівника групи готовності до надзвичайних ситуацій і реагування у відділі репродуктивного здоров'я CDC Саші Еллінгтон, сьогодні вакцинація серед вагітних жінок є дуже низькою, оскільки лише 23% отримали хоча б одну дозу препарату.

Як відзначають у федеральному агентстві, вагітність збільшує ризик ускладнень під час хвороби на коронавірус, а захворювання, зі свого боку, підвищує ризик передчасних пологів.

CDC закликає до вакцинації усіх людей старше 12 років, вагітних жінок, жінок які перебувають на періоді грудного вигодовування й тих, хто сьогодні намагається завагітніти.

"Ми знаємо що поширюються міфи, які пов'язані з фертильністю. Вони не засновані на будь-яких доказах. Немає ніяких наукових доказів, що підтверджують це", - додала Еллінгтон.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Вакцинація Коронавірус Пандемія коронавірусу
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус