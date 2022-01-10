Уряд Японії схвалив надзвичайні заходи по боротьбі з COVID в трьох префектурах
Надзвичайна ситуація через коронавірус в Японії вступає в силу в трьох префектурах. Таке рішення прийняв уряд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Japan times.
Надзвичайні заходи по боротьбі з коронавірусом будуть діяти до 31 січня в Окінаві і в деяких частинах Ямагуті та Хіросіми. Обмеження ввели через поширення коронавірусу на військових базах США, які розміщені в Японії.
Після скупчення інфекцій в Камп-Хансен Корпусу морської піхоти США на Окінаві і різкого збільшення числа випадків COVID-19 в Західній префектурі Ямагуті недалеко від Хіросіми, місцеві чиновники та деякі експерти в галузі охорони здоров'я тепер вважають, що такі спалахи поширилися на прилеглі райони й не тільки.
Тепер префектура Окінава перебуватиме у квазі-надзвичайному стані. У Хіросімі і Ямагуті таким обмеженням будуть піддаватися тільки деякі міста. В умовах надзвичайної ситуації влада префектур вимагає від барів, ресторанів, їдалень скоротити робочий час і обмежити групові обіди чотирма людьми або менше.
Префектури Ямагуті і Хіросіма також просять закладу припинити подачу алкоголю. Окінава дозволить ресторанам і барам подавати алкоголь до 20:00.
Губернатор Ямагучі Цугумаса Мураока заявив, що його уряду, можливо, доведеться розглянути більш жорсткі заходи, якщо ситуація в префектурі продовжить погіршуватися.
Нагадаємо, що у Японії на військових базах США стався спалах коронавірусу. Уряд вирішив ввести надзвичайні заходи по боротьбі з вірусом в цих регіонах.
Також повідомлялося, що США і Японія провели переговори з цього питання. Країни вирішили обмежити вихід військових з баз, щоб вірус не поширювався.