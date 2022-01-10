Уряд Японії схвалив надзвичайні заходи по боротьбі з COVID в трьох префектурах

Надзвичайна ситуація через коронавірус в Японії вступає в силу в трьох префектурах. Таке рішення прийняв уряд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Japan time s.

Надзвичайні заходи по боротьбі з коронавірусом будуть діяти до 31 січня в Окінаві і в деяких частинах Ямагуті та Хіросіми. Обмеження ввели через поширення коронавірусу на військових базах США, які розміщені в Японії.

Після скупчення інфекцій в Камп-Хансен Корпусу морської піхоти США на Окінаві і різкого збільшення числа випадків COVID-19 в Західній префектурі Ямагуті недалеко від Хіросіми, місцеві чиновники та деякі експерти в галузі охорони здоров'я тепер вважають, що такі спалахи поширилися на прилеглі райони й не тільки.

Тепер префектура Окінава перебуватиме у квазі-надзвичайному стані. У Хіросімі і Ямагуті таким обмеженням будуть піддаватися тільки деякі міста. В умовах надзвичайної ситуації влада префектур вимагає від барів, ресторанів, їдалень скоротити робочий час і обмежити групові обіди чотирма людьми або менше.

Префектури Ямагуті і Хіросіма також просять закладу припинити подачу алкоголю. Окінава дозволить ресторанам і барам подавати алкоголь до 20:00.