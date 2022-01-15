ru ua
Нд, 16 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У предстоятеля ПЦУ Епіфанія підтвердили

Новость на русском →
Субота 15 січня 2022 19:58
У предстоятеля ПЦУ Епіфанія підтвердили Фото: предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній (wikimedia by Presidential Administration of Ukraine)
Автор: Валерія Поліщук

Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Київський і всієї України Епіфаній заразився коронавірусом. 15 січня він отримав позитивний тест на COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПЦУ.

"15 січня 2022 року днем Блаженніший Митрополит Епіфаній отримав підтвердження позитивного тесту на коронавірус", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що Епіфаній отримав два щеплення від коронавірусу минулого року.

Епіфаній перебуватиме на самоізоляції та амбулаторному лікуванні, а протягом наступного тижня не буде звершувати богослужіння та приймати відвідувачів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Єпіфаній Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус