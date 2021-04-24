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Прем'єр-міністр Канади отримав перше щеплення від COVID-19 вакциною AstraZeneca

Новость на русском → Канада, Субота 24 квітня 2021 00:54
Прем'єр-міністр Канади отримав перше щеплення від COVID-19 вакциною AstraZeneca Фото: Джастін Трюдо вакцинувався від COVID-19 (twitter.com/justintrudeau)
Автор: Наталья Скороход

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і його дружина Софі вакцинувалися від коронавірусу. Першу дозу парі проводили вакциною AstraZeneca.

Про це пише CTVnews.

Вакцинацію проводили в п'ятницю в аптеці. Саме там отримує щеплення від COVID-19 більшість канадців.

Перед тим, як зробити щеплення, Трюдо зазначив, що це дуже хвилюючий момент, оскільки пара з нетерпінням чекала цього. Після прем'єр-міністра вакцину від коронавірусу отримала його дружина Софі.

Трюдо закликав усіх канадців вакцинуватися від коронавірусу, як тільки підійде черга.

"Якщо ви маєте право на вакцину, як і ми, переконайтеся, щоб ви отримали свою дозу якомога швидше" - сказав Трюдо.

Також на своїй сторінці в Twitter Трюдо виклав фотографії з моменту вакцинації.

"Сьогодні настала наша черга зробити щеплення, і ми з Софі зробили це. І ми раді, що зробили це!",- написав Трюдо,

Зазначимо, що на початку пандемії в березні 2020 року, ще до введення Канадою карантинних обмежень, дружина прем'єр-міністра Софі Грегуар-Трюдо захворіла коронавірусом після повернення з-за кордону.

Нагадавши, в Україні нову партію вакцини AstraZeneca використовують за два тижні. Про це заявив Віктор Ляшко.

Раніше повідомлялося, що у ЕМА розповіли, як часто можуть відбуватися випадки тромбозу від цієї вакцини.

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