Премія за вакцину: в Івано-Франківську вчителів заохочуватимуть до COVID-щеплень

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міського голови радіо "Західний Полюс".

"Вакцинація добровільна. Але школи і діти, які прийдуть - це потенційна загроза передачі інфекційних захворювань. Тому ми будемо мотивувати преміями тих вчителів та вихователів, які будуть вакцинуватися. Тобто вакцинувалися - отримуйте премію від міста", - сказав Марцінків.

За його словами, в місті є школи, де понад 90% вчителів вакцинувалися, а є заклади освіти, де отримали щеплення менше ніж 30% освітян.

Мер зазначив, що у школах і садочках необхідно збільшити кількість вакцинованих педагогів, щоб не переходили на дистанційне навчання.