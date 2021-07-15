ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Передчасно виключати версію щодо витоку COVID з лабораторії Китаю, - ВООЗ

Новость на русском →
Швейцарія , Четвер 15 липня 2021 19:46
Передчасно виключати версію щодо витоку COVID з лабораторії Китаю, - ВООЗ Фото: ВООЗ не виключає версію щодо витоку COVID з лабораторії Китаю (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про передчасну відмову від теорії стосовно того, що вірус COVID міг витекти з лабораторії Китаю. Генеральний директор організації Тедрос Адханом Гебрейесус закликає країну до відкритості й співпраці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

"Я сам був лаборантом, я імунолог, я працював в лабораторії, інциденти в лабораторії можуть відбутися", - відзначив генеральний директор ВООЗ.

Зокрема,Тедрос Аданом Гебреїсус пригадав, як на початку пандемії коронавірусу, міжнародна група експертів під час візиту до Китаю - проблематично отримала доступ до первинних даних стосовно поширення COVID.

"Нам потрібна інформація, пряма інформація з приводу того, якою була ситуація в лабораторії до і на самому початку пандемії", - додав голова ВООЗ.

Генеральний директор організації відзначив, що лише у разі отримання повної інформації стосовно ситуації в лабораторії Китаю на початку пандемії - ВООЗ зможе виключити теорію стосовно її зв’язку з вірусом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус лаборатории Китай ВООЗ
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус