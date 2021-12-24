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Президент Чорногорії захворів на COVID-19

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Чорногорія, П'ятниця 24 грудня 2021 02:09
Президент Чорногорії захворів на COVID-19 Фото: президент Чорногорії Міло Джуканович (twitter.com/poroshenko)
Автор: Анна Полисученко

Президент Чорногорії Міло Джуканович отримав позитивний результат тесту на COVID-19. У нього легкі симптоми захворювання, він почувається добре.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента Чорногорії.

Напередодні глава балканської країни контактував з людиною, інфікованою коронавірусом.

"Відповідно до епідеміологічних заходів він знаходиться в самоізоляції, звідки буде виконувати свої звичайні президентські обов'язки", - йдеться в повідомленні.

Президента Чорногорії вакцинували проти COVID-19 у серпні минулого року. З початку пандемії в країні з 620 000 населення зареєстрували майже 162 000 випадків коронавірусу, 2 385 з яких виявилися смертельними.

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