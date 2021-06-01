Президент Туркменістану заявив, що в його країні немає хворих коронавірусом
У Туркменістані з початку пандемії COVID-19 не виявлено хворі коронавірусом. Домогтися цього дозволив комплекс заходів, включаючи посилення прикордонного, міграційного та митного режимів.
Про це заявив президент країни Гурбангули Бердимухамедов, передає газета "Нейтральний Туркменістан".
За його словами, уряд країни з перших днів виникнення загрози COVID-19 сформував і підготував єдину національну стратегію по боротьбі з коронавірусом. Вона мати в собі комплекс заходів організаційного, правового, фінансового, економічного, санітарно-епідеміологічного, медичного, карантинного характеру.
"Для керівництва всією цією роботою була створена урядова комісія по боротьбі з небезпечними інфекційними захворюваннями. До її складу увійшли члени уряду, керівники міністерств, відомств, місцевих органів виконавчої влади", - уточнив глава держави.
Він зазначив, що серед перших вжитих заходів з початку пандемії COVID-19 в країні було введено поетапне зміцнення прикордонного, міграційного та митного режимів. "Одночасно було обмежено повітряне сполучення з іншими країнами", - додав Бердимухамедов.
Президент також уточнив, що сьогодні будуються нові карантинні центри і проходить перепрофілювання окремих медустанов для можливого утримання в них осіб з симптомами, "схожими при гострих інфекціях, купуються необхідні лікарські засоби і відповідне медичне обладнання".
"Одночасно в країні проводиться загальна диспансеризація населення, вживаються дієві заходи щодо підвищення імунного статусу людей", - зазначив він.
"Ось завдяки такій роботі, поки у нас не виявлені випадки прояву цієї хвороби", - резюмував Бердимухамедов.
Як писало РБК-Україна, в Туркменістані навесні 2020 року забороняли використовувати слово "коронавірус". У такий спосіб влада намагалася приховати інформацію про пандемію.
Нагадаємо, в лютому 2021 року Бердимухамедов призначив свого 39-річного сина Сердара Бердимухамедова віце-прем'єром і головою Вищої Контрольної палати країни. Також глава держави ввів сина до складу Державної Ради Безпеки Туркменістану.
Відзначимо, в Туркменістані на території Марийського велаята в державних магазинах продаж хліба здійснюється тільки за довідками, які підтверджують кількість членів сім'ї. При цьому довідку не видають, якщо громадян має заборгованість з оплати комунальних послуг.