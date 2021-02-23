Не тільки Прикарпаття: МОЗ назвав області, де росте COVID-захворюваність

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що спалах коронавірусу на заході країни поки що має локальний характер. Однак зростання захворюваності спостерігається у ще трьох областях.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook .

"Наразі спалах має локальний характер, проте показує тенденцію до поширення. Зокрема, Закарпатська, Чернівецька (сусідні регіони) та Вінницька області, також потрапляють до трійки найбільш зростаючих регіонів", - розповів санлікар.

Ляшко зазначив, що Івано-Франківська область поки єдиний регіон, де заповнено понад 50% лікарняних ліжок з киснем для хворих на коронавірус.

"Тенденції збільшення рівнів захворюваності залишаються невтішними. Тижневі темпи зростання кількості пацієнтів в “ковідних” лікарнях пришвидшилися з 15% до 25%. Щодня в “ковідні” лікарні госпіталізують на 50-60% більше пацієнтів, ніж виписують", - додав він.