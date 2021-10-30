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Щеплення на стадіоні: у Києві на НСК "Олімпійський" відкриють пункт вакцинації

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Київ, Субота 30 жовтня 2021 11:35
Щеплення на стадіоні: у Києві на НСК "Олімпійський" відкриють пункт вакцинації Фото: у Києві на НСК "Олімпійський" відкриють пункт вакцинації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві на території НСК "Олімпійський" відкривають пункт вакцинації від коронавірусу. Щеплення на стадіоні охочі зможуть отримати від завтра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ФК "Динамо".

Відомо, що пункт вакцинації на "Олімпійському" працюватиме протягом двох днів: 31 жовтня та 1 листопада.

"У пункті чергуватимуть кілька мобільних бригад медиків, тому плануємо уникнути черг та інших незручностей. Для всіх бажаючих вакцинація безкоштовна", - йдеться в повідомленні.

Графік роботи

  • 31 жовтня з 10:00 до 17:00,
  • 1 листопада - з 11:00 до 19:00.

Як додають у прес-службі, пункт вакцинації працюватиме у залі "Олімпійський двір".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, де у Києві вакцинують від коронавірусу та як записатися на щеплення.

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