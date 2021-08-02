Ознак спалаху немає. Ляшко заявив про готовність України до нової хвилі COVID-19

В Україні поки немає ознак національного та регіонального спалахів коронавірусу. Система охорони здоров'я країни вже готова реагувати на виклик нової хвилі COVID-19, викликаної штамом "Дельта".

При цьому міністр підкреслив, що найкращий захист від коронавірусу - це вакцинація.

Ляшко повідомив, що в Україну надійшло майже 12 млн доз вакцин від коронавірусу. До того ж у серпні в країну приїде щонайменше 5 млн доз вакцини.

"Вакцина в Україні, її вистачить всім бажаючим вакцинуватися. Тільки за липень ми зробили майже 3 млн щеплень і продовжуємо нарощувати темпи і надалі.

Я дякую нашим медикам, адже завдяки їхній праці 5,6 млн доз вакцини вже сьогодні захищають українців, близько 6 млн доз вже в очікуванні", - заявив міністр.