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Ознак спалаху немає. Ляшко заявив про готовність України до нової хвилі COVID-19

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Київ, Понеділок 02 серпня 2021 19:23
Ознак спалаху немає. Ляшко заявив про готовність України до нової хвилі COVID-19 Фото: міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні поки немає ознак національного та регіонального спалахів коронавірусу. Система охорони здоров'я країни вже готова реагувати на виклик нової хвилі COVID-19, викликаної штамом "Дельта".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка у Facebook.

При цьому міністр підкреслив, що найкращий захист від коронавірусу - це вакцинація.

Ляшко повідомив, що в Україну надійшло майже 12 млн доз вакцин від коронавірусу. До того ж у серпні в країну приїде щонайменше 5 млн доз вакцини.

"Вакцина в Україні, її вистачить всім бажаючим вакцинуватися. Тільки за липень ми зробили майже 3 млн щеплень і продовжуємо нарощувати темпи і надалі.
Я дякую нашим медикам, адже завдяки їхній праці 5,6 млн доз вакцини вже сьогодні захищають українців, близько 6 млн доз вже в очікуванні", - заявив міністр.

Нагадаємо, раніше головний санлікар ігор Кузін заявив, що Міністерство охорони здоров'я України розглядає можливість введення привілеїв для людей, які вакцинувалися від COVID.

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