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Триватиме до квітня. У МОЗ прогнозують черговий спалах COVID

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Київ, Вівторок 11 січня 2022 13:25
Триватиме до квітня. У МОЗ прогнозують черговий спалах COVID Фото: головний санлікар Ігор Кузін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Головний санлікар Ігор Кузін спрогнозував терміни нової хвилі коронавірусу в Україні. Вона триватиме з січня до квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його інтерв'ю BBC.

За прогнозами МОЗ, черговий сплеск буде, починаючи з кінця січня, "у цей час буде більше "Омікрону".

"Пік припаде на лютий з поступовим спаданням аж до квітня", - зазначив Кузін.

На запитання про те, чи цей спалах буде тривалим, він відповів: "Так".

"Тривалість і розмах нової хвилі буде залежати від ефективності протиепідеміологічних заходів і від кількості людей, які отримають повний курс щеплення або бустерну дозу", - додав головний санлікар.

Нагадаємо, сьогодні в Україні зафіксували збільшення нових випадків коронавірусу, за добу заразились більше 5 тисяч людей.

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