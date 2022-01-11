Триватиме до квітня. У МОЗ прогнозують черговий спалах COVID
Головний санлікар Ігор Кузін спрогнозував терміни нової хвилі коронавірусу в Україні. Вона триватиме з січня до квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його інтерв'ю BBC.
За прогнозами МОЗ, черговий сплеск буде, починаючи з кінця січня, "у цей час буде більше "Омікрону".
"Пік припаде на лютий з поступовим спаданням аж до квітня", - зазначив Кузін.
На запитання про те, чи цей спалах буде тривалим, він відповів: "Так".
"Тривалість і розмах нової хвилі буде залежати від ефективності протиепідеміологічних заходів і від кількості людей, які отримають повний курс щеплення або бустерну дозу", - додав головний санлікар.
Нагадаємо, сьогодні в Україні зафіксували збільшення нових випадків коронавірусу, за добу заразились більше 5 тисяч людей.